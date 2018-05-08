Житель Краснодарского края украл машину с кладбища, чтобы доехать до дома

Краснодарском крае мужчина угнал машину, припаркованную рядом с кладбищем, чтобы добраться до дома. С заявлением в полицию обратился владелец авто. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Потерпевший рассказал, что оставил свой автомобиль рядом с кладбищем, а когда вернулся, его уже не было. Стражи порядка отыскали угнанную машину в другом районе с разбитыми стеклами.

Также правоохранители нашли и злоумышленника. 30-летний подозреваемый рассказал, что очень хотел попасть домой, поэтому угнал машину. За необдуманный поступок мужчине грозит пять лет тюрьмы. Уголовное дело уже завели.