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В Саратове глава антикоррупционного подразделения заподозрен в получении особо крупной взятки
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В Саратове глава антикоррупционного подразделения заподозрен в получении особо крупной взятки 

pasmi.ru 1 час назад
Следственный комитет возбудил дело в отношении начальника УЭБ и ПК регионального ГУ МВД Дмитрия Елизарова, подозреваемого в получении 5 млн рублей взятки.
«Антикоррупционная» коррупция
Дело возбуждено по оперативным материалам саратовского УФСБ, сообщил ИА «Взгляд-инфо» источник в следственных органах.
Как передает Телеграм-канал «Наш человек в ЧК», Елизаров якобы получил 5 млн рублей. Кто именно давал средства и на какие цели, пока уточняется.
Источник интернет-газеты «Четвертая власть» добавил, что главный борец с коррупцией пока не появляется на работе, на всех важных мероприятиях присутствуют заместители Дмитрия Елизарова.
Между тем, в пресс-службах СУ СК и ГУ МВД пока не комментируют появившуюся информацию.
Елизаров возглавляет УЭБ и ПК с октября 2016 года, ранее он длительное время служил в должности заместителя руководителя этого подразделения.
Сейчас под следствием находится еще один высокопоставленный представитель саратовского полицейского «главка» — начальник управления собственной безопасности полковник Сергей Кашев. Ему предъявлено обвинение по аналогичной статье и с той же квалификацией — получение взятки в особо крупном размере.
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