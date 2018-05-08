В Саратове глава антикоррупционного подразделения заподозрен в получении особо крупной взятки

Следственный комитет возбудил дело в отношении начальника УЭБ и ПК регионального ГУ МВД Дмитрия Елизарова, подозреваемого в получении 5 млн рублей взятки.

«Антикоррупционная» коррупция

Дело возбуждено по оперативным материалам саратовского УФСБ , сообщил ИА «Взгляд-инфо» источник в следственных органах.

Как передает Телеграм-канал «Наш человек в ЧК», Елизаров якобы получил 5 млн рублей. Кто именно давал средства и на какие цели, пока уточняется.

Источник интернет-газеты «Четвертая власть» добавил, что главный борец с коррупцией пока не появляется на работе, на всех важных мероприятиях присутствуют заместители Дмитрия Елизарова.

Между тем, в пресс-службах СУ СК и ГУ МВД пока не комментируют появившуюся информацию.

Елизаров возглавляет УЭБ и ПК с октября 2016 года, ранее он длительное время служил в должности заместителя руководителя этого подразделения.

Сейчас под следствием находится еще один высокопоставленный представитель саратовского полицейского «главка» — начальник управления собственной безопасности полковник Сергей Кашев. Ему предъявлено обвинение по аналогичной статье и с той же квалификацией — получение взятки в особо крупном размере.