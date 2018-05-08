В Екатеринбурге похитили свыше 56 млн рублей, выделенных на школьное питание

ЕКАТЕРИНБУРГ , 8 мая. / ТАСС /. Сотрудники муниципальных предприятий похитили 56 млн рублей, выделенных на питание учащихся школ в Екатеринбурге. По решению суда вся сумма была взыскана в доход муниципального бюджета, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Прокуратура проверила соблюдение закона при расходовании средств, выделяемых в качестве субсидий на оплату льготного питания учащихся школ. Было установлено, что бывший заместитель директора екатеринбургского муниципального предприятия разработал план хищения бюджетных средств, выделяемых на школьное питание. Он привлек к соучастию заместителя директора муниципального комбината питания, а также его бухгалтеров", — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, с ноября 2011 по август 2013 года подсудимые путем предоставления подложных документы бухгалтерского учета, похитили деньги на сумму более 56 млн рублей.