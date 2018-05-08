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В Екатеринбурге похитили свыше 56 млн рублей, выделенных на школьное питание
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В Екатеринбурге похитили свыше 56 млн рублей, выделенных на школьное питание 

ТАСС 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 мая. /ТАСС/. Сотрудники муниципальных предприятий похитили 56 млн рублей, выделенных на питание учащихся школ в Екатеринбурге. По решению суда вся сумма была взыскана в доход муниципального бюджета, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
"Прокуратура проверила соблюдение закона при расходовании средств, выделяемых в качестве субсидий на оплату льготного питания учащихся школ. Было установлено, что бывший заместитель директора екатеринбургского муниципального предприятия разработал план хищения бюджетных средств, выделяемых на школьное питание. Он привлек к соучастию заместителя директора муниципального комбината питания, а также его бухгалтеров", — говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, с ноября 2011 по август 2013 года подсудимые путем предоставления подложных документы бухгалтерского учета, похитили деньги на сумму более 56 млн рублей.
В пресс-службе уточнили, что судом бывшие сотрудники муниципальных предприятий приговорена на сроки: от 4 лет 3 месяцев со штрафом 200 тыс. рублей до 7 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом 800 тыс. рублей. Всем подсудимым к отбытию определена колония общего режима. «С бывших сотрудников муниципальных предприятий, работавших в сфере организации школьного питания, взыскано свыше 56 млн рублей в доход муниципального бюджета», — резюмировали в ведомстве.
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