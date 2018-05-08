В Воронеже еще три участника несогласованного митинга получили административные наказания

ВОРОНЕЖ, 8 мая. / ТАСС /. Центральный суд Воронежа вынес решения по еще трем делам об административных правонарушенях после несанкционированного местными властями митинга в поддержку Навального, в котором 5 мая участвовало 150 человек. Всего суд поступило 93 материала, решение вынесены по 91 из них, на 11 мая перенесено рассмотрение двух последних, сообщили во вторник в пресс-службе Центрального райсуда Воронежа.

"Постановлениями Центрального районного суда Воронежа еще 3 правонарушителя признаны виновными по статье 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, военнослужащего, сотрудника органов федеральной службы безопасности"), им назначены аресты на двое суток", — сообщили в суде.

По данным суда, 5 мая в 17:45 мск трое молодых людей, которым назначено наказание по двое суток ареста, участвовали в несогласованном митинге возле воронежского отдела полиции №6. «Мешая проезду транспорта, движению пешеходов, выкрикивая политические лозунги, вели себя вызывающе, нарушали общественный порядок, на законные требования начальника отдела полиции №6 о прекращении проведения незаконного мероприятия и нарушения общественного порядка, не реагировали», — говорится в постановлении суда.

В тот же день 5 мая с 14 часов 16 минут до 15 часов 40 минут группа из 150 человек прошла по проспекту Революции Воронежа от дома 56 до дома 32, что являлось несанкционированным шествием сторонников Навального. Всех задержанных сотрудники полиции доставили в отдел №6, возле которого и прошел второй несанкционированный митинг.

В понедельник сообщалось, что после задержаний участников шествия Центральный райсуд Воронежа суд по 39 административным делам назначил штраф 10 тыс. рублей, по одному делу — 15 тыс. рублей, по семи делам — 5 тыс. рублей. Еще в отношение 16 задержанных был назначен арест на 5 суток, пяти — на четверо суток, четырем — на трое суток, восьми — на двое суток. По двум делам материалы переданы в другие суды по месту жительства, по 6 — вынесено решение о прекращении производства в связи с отсутствием состава административного правонарушения.