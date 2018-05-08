Ещё
В Коломне задержали женщину, находящуюся в федеральном розыске за кражу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Коломне задержали женщину, находящуюся в федеральном розыске за кражу 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Сотрудники Главного управления Росгвардии по Московской области задержали в Коломне 36-летнюю местную жительницу, которая, как оказалось, находится в федеральном розыске за кражу, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
«В городе Коломна сотрудники Главного управления Росгвардии по Московской области задержали женщину, находящуюся в федеральном розыске», — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, при виде патрульной машины женщина начала вести себя странно. Она побежала к забору и попыталась перелезть через него. В этот момент сотрудники Росгвардии задержали женщину и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
«В результате проверки было установлено, что задержанная, 36-летняя местная жительница, находится в федеральном розыске за кражу», — говорится в сообщении.
РИАМО: последние новости
Молодой мужчина умер от травм на юге Москвы В Сергиевом Посаде мужчина зарезал собутыльника Молодому человеку предъявили обвинение в убийстве отца и бабушки на юге Москвы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп решил судьбу Ирана157
На «Евровидении» произошло ЧП71
Киев и Крымский мост: смотреть больно до слез, а приходится214
Астролог предсказал победу Путина и пожалел81
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК1132
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:30
Армения получила нового премьер-министра
В мире
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
01:42
Штурмовик Ил-2 пронесся над Германией
Армия Общество
00:11
Многоэтажка вспыхнула в Москве
Происшествия Общество
02:43
ЕС готовит новые антироссийские санкции
Политика Другое
01:04
Пугачева дала откровенное интервью
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение