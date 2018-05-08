В Коломне задержали женщину, находящуюся в федеральном розыске за кражу

Сотрудники Главного управления Росгвардии по Московской области задержали в Коломне 36-летнюю местную жительницу, которая, как оказалось, находится в федеральном розыске за кражу, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В городе Коломна сотрудники Главного управления Росгвардии по Московской области задержали женщину, находящуюся в федеральном розыске», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, при виде патрульной машины женщина начала вести себя странно. Она побежала к забору и попыталась перелезть через него. В этот момент сотрудники Росгвардии задержали женщину и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

«В результате проверки было установлено, что задержанная, 36-летняя местная жительница, находится в федеральном розыске за кражу», — говорится в сообщении.