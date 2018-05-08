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Подозреваемых в мошенничестве поймали у «Москвы-Сити» со спецназом
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Подозреваемых в мошенничестве поймали у «Москвы-Сити» со спецназом 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Оперативники МУРа и бойцы спецназа задержали подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере у бизнес-центра «Москва-Сити». Об этом во вторник, 8 мая, источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС.
«Оперативники Московского уголовного розыска совместно с бойцами СОБР ГУ Росгвардии по Москве задержали преступников, один из которых находился в федеральном розыске», — сказал собеседник агентства.
По его словам, все задержанные доставлены в отдел полиции, где им будет предъявлено обвинение. Фамилий задержанных он не уточнил. Как пишет ТАСС со ссылкой на ряд СМИ, один из задержанных — предприниматель Жомарт Ертаев, который находился в розыске за мошенничество.
17 ноября прошлого года в башне «Око» бизнес-центра «Москва-Сити» произошел конфликт между охраной и посетителями ресторана. Он разгорелся на вечеринке, которая проходила в честь 55-летия бизнесмена Дмитрия Павлова по прозвищу Павлик. Он один из тех, кого называют авторитетом измайловской ОПГ.
Позже источник в Росгвардии рассказал, что инцидент повлек за собой массовые увольнения во ФГУП «Охрана» ведомства, сотрудники которого оказались участниками конфликта.
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