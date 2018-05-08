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Инспекторы поймали пьяного автомобилиста, разъезжающего по ночной Пензе
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Инспекторы поймали пьяного автомобилиста, разъезжающего по ночной Пензе 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
В Пензе полицейские завели уголовное дело в отношении 31-летнего автовладельца «Тойоты Ленд Крузер».
Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в Пензе ночью на улице Ладожской инспекторы задержали вызвавший подозрение автомобиль «Тойота Ленд Крузер». После освидетельствования владельца машины установлено, что пензенец за руль в нетрезвом виде. При этом ранее он уже был подвергнут административному наказанию за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения.
«По факту нарушения правил дорожного движения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 200 тысяч до 300 тысяч рублей или лишения свободы на срок до двух лет», — добавили в пресс-службе управления.
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