Правоохранители задержали в Удмуртии участников организованной группы, подозреваемых в мошенничестве

Управлением ФСБ России по Удмуртской Республике совместно с оперативниками межрайонного отдела № 6 Управления уголовного розыска МВД по Удмуртской Республике и бойцами Росгвардии пресечена противоправная деятельность участников организованной группы, специализирующейся на совершении мошеннических действий.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что фигуранты предлагали жительнице республики за 50 000 долларов США решить вопрос по освобождению от уголовной ответственности её сына, задержанного по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотических средств. При этом один из злоумышленников выступал в качестве сотрудника правоохранительных органов.

С учетом отсутствия у фигурантов реальной возможности влиять на ход следствия, участники группы планировали совершить мошенничество, но были задержаны при получении 500 000 рублей в качестве предоплаты.

Установлено, что все участники данной группы ранее судимы за совершение преступлений различной степени тяжести. В отношении одного из задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следственной частью Следственного управления МВД по Удмуртской Республике в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.