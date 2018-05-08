Разыскивавшегося 20 лет киллера этапировали в Югру

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе окружного СУ СКР , в мае 1996 года в Урае 36-летнюю местную жительницу нашли мертвой в ее квартире. На теле были ножевые ранения, а не шее крепким узлом завязаны колготки. Из квартиры югорчанки пропали золотые украшения.

Выяснилось, что убийство организовал сожитель женщины. Он нанял двух знакомых в качестве киллеров и заплатил им 30 миллионов рублей (по курсу 1996 года). Личности фигурантов установили оперативно, однако задержать по горячим следам удалось лишь одного исполнителя — впоследствии он был осужден на 11 лет лишения свободы.

Организатор и второй киллер скрылись. Как оказалось, последний жил по поддельному паспорту. Кроме того, он регулярно переезжал.

Розыск организатора Исмаилова Намира Аманалаховича продолжается. Всех, кто владеет информацией о его местонахождении, просят позвонить по телефонам: 02, 102, 8-950-502-74-52, (34676) 2-40-28, (3467) 32-72-53.

Фото: СУ СКР по ХМАО-Югре