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Под Зеленоградском задержали группу нелегальных добытчиков янтаря
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Под Зеленоградском задержали группу нелегальных добытчиков янтаря 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
На этот раз они вымывали камень из грунта в районе поселка Нивы, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
У семерых калининградцев полицейские изъяли 3 мотопомпы, пожарные рукава длиной более 20 метров. К моменту задержания копатели изъяли около 2,5 килограмма янтаря.
«В отношении каждого из нарушителей составлен протокол по статье об административных правонарушениях. С 20 декабря года санкция данной статьи значительно усилилась — правонарушители будут обязаны выплатить штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей», — напомнили в МВД.
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