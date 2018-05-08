Зампрокурора Украины сообщил, когда вынесут приговор по делу Януковича

Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения. Экс-президент категорически отрицает свою вину.

"Уголовный процесс в рамках этого производства входит в свою финальную стадию, и буквально в течение, если не недели, то месяца можно будет рассчитывать на вердикт первой инстанции суда", — заявил Енин в интервью интернет-изданию «Обозреватель», опубликованному во вторник.

По его словам, приговор Януковичу будет «предостережением всем нынешним и будущим руководителям Украины независимо от их уровня».