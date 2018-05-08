Полиция нашла у прилежного семьянина из Москвы боеспособный арсенал

Сотрудники полиции пришли в квартиру к московской семье, проживающей на улице Шереметьевской. В помещении жили четыре человека ‐ муж, его супруга, мать мужчины и сын пары ‐ мальчик 2008 года рождения. Главного кормильца семьи задержали за хранение оружия. Об этом сообщил «360» источник в правоохранительных органах

Сотрудники проводили обыск в квартире и нашли целый арсенал с боеприпасами. Среди оружия были пистолет «Вальтр», карабин Симонова, две «Сайги», охотничий карабин СВТ-О, а также патроны ко всем предметам в количестве 500 штук и четыре килограмма пороха.

Также обнаружились два предмета, конструктивно схожие с пистолетам Макарова и ТТ. Позднее оказалось, что один из пистолетов сделали из сигнального пистолета ТТ-С кустарным способом. К этому оружию прилагались пять травматических патронов, и он мог производить выстрелы.

Мужчину задержали и взяли с него подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

В конце апреля московские полицейские провели обыск дома у мужчины и нашли у него арсенал, включающий более 20 единиц оружия. Подозреваемый работал обычным продавцом в магазине Hoff.