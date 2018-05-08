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В Краснодаре грабитель на вокзале вымазал лицо зеленкой для маскировки
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В Краснодаре грабитель на вокзале вымазал лицо зеленкой для маскировки 

Газета.Ru 1 час назад
На железнодорожном вокзале Краснодара местный житель вымазал себе лицо зеленкой для маскировки, после чего ограбил женщину, однако был задержан полицией, сообщается на сайте Краснодарского линейного управления МВД России на транспорте.
"В ходе оперативно-разыскных мероприятий мужчина был задержан и доставлен в дежурную часть, денежные средства изъяты и переданы их владелице. Как пояснил 23-летний местный житель, он намерено измазался в зеленке, чтобы совершить кражу и остаться неопознанным", — говорится в тексте официального сообщения.
На фотографии также видно, что молодой человек был одет в солнцезащитные очки золотистого цвета.
Сообщается, что задержанный был привлечен к административной ответственности в соответствии со ст. 7.27 КоАП «Мелкое хищение».
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