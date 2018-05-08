Молодой человек, облившись зеленкой, украл деньги у пассажирки в Краснодаре

В дежурную часть Краснодарского ЛУ МВД России полиции на транспорте обратилась женщина. Она сообщила, что у нее были похищены деньги, и, по словам очевидцев, кражу совершил человек, облитый зеленкой.

Мужчину быстро задержали, деньги передали их владелице.

Как пояснил 23-летний местный житель, он намерено измазался в зеленке, чтобы совершить кражу и остаться неопознанным.

Молодой человек привлечен к административной ответственности по статье «Мелкое хищение», сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЮФО.