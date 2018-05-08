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Молодой человек, облившись зеленкой, украл деньги у пассажирки в Краснодаре
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Молодой человек, облившись зеленкой, украл деньги у пассажирки в Краснодаре 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
В дежурную часть Краснодарского ЛУ МВД России полиции на транспорте обратилась женщина. Она сообщила, что у нее были похищены деньги, и, по словам очевидцев, кражу совершил человек, облитый зеленкой.
Мужчину быстро задержали, деньги передали их владелице.
Как пояснил 23-летний местный житель, он намерено измазался в зеленке, чтобы совершить кражу и остаться неопознанным.
Молодой человек привлечен к административной ответственности по статье «Мелкое хищение», сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЮФО.
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