«Инопланетянин» попался на краже в Краснодаре

Вор-неудачник вымазал лицо зеленкой, чтобы его не смогли опознать, но это не помогло.

Один из самых нелепых случаев кражи произошел в столице Кубани. В дежурную часть краснодарского линейного управления МВД России на транспорте обратилась женщина, которая сообщила, что у нее были похищены денные средства. По словам очевидцев, это кражу совершил мужчина облитый зеленкой.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейским удалось задержать мужчину, его доставили в дежурную часть. Правоохранители изъяли у него денежные средства и передали их законной владелице.

Задержанный 23-летний местный житель пояснил, что он намеренно измазался в зеленке, чтобы совершить кражу и остаться неопознанным.

Молодой человек привлечен к административной ответственности за мелкое хищение.