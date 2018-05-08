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«Инопланетянин» попался на краже в Краснодаре
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«Инопланетянин» попался на краже в Краснодаре 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Вор-неудачник вымазал лицо зеленкой, чтобы его не смогли опознать, но это не помогло.
Один из самых нелепых случаев кражи произошел в столице Кубани. В дежурную часть краснодарского линейного управления МВД России на транспорте обратилась женщина, которая сообщила, что у нее были похищены денные средства. По словам очевидцев, это кражу совершил мужчина облитый зеленкой.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейским удалось задержать мужчину, его доставили в дежурную часть. Правоохранители изъяли у него денежные средства и передали их законной владелице.
Задержанный 23-летний местный житель пояснил, что он намеренно измазался в зеленке, чтобы совершить кражу и остаться неопознанным.
Молодой человек привлечен к административной ответственности за мелкое хищение.
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