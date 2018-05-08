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Полиция задержала невменяемого мужчину, грозившего устроить теракт на Красной площади
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Полиция задержала невменяемого мужчину, грозившего устроить теракт на Красной площади 

360tv.ru 1 час назад
В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который угрожал устроить теракт на Красной площади. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел 7 мая. На Бутырской улице в машине скорой помощи мужчина сообщил медикам, что хочет устроить теракт. Бригада скорой незамедлительно вызвала полицию. Как выяснилось, подозреваемым оказался 45-летний житель Кировска. Стражи порядка установили, что он уже состоит на учете в психоневрологическом диспансере.
Тем не менее полицейские решили проверить также хостел, где временно проживал задержанный. Помещение обследовал кинолог с собакой, но никаких взрывчатых устройств обнаружено не было. В результате мужчину было решено госпитализировать в психиатрическую больницу.
По факту произошедшего была назначена доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
Ранее ФСБ опубликовала кадры задержания боевиков в Ярославле. Как установили правоохранители, пятеро членов группировки «Исламское государство»* планировали теракты на территории России.
*Террористическая организация, запрещена в России.
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