Полиция задержала невменяемого мужчину, грозившего устроить теракт на Красной площади

Москве сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который угрожал устроить теракт на Красной площади. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 7 мая. На Бутырской улице в машине скорой помощи мужчина сообщил медикам, что хочет устроить теракт. Бригада скорой незамедлительно вызвала полицию. Как выяснилось, подозреваемым оказался 45-летний житель Кировска. Стражи порядка установили, что он уже состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Тем не менее полицейские решили проверить также хостел, где временно проживал задержанный. Помещение обследовал кинолог с собакой, но никаких взрывчатых устройств обнаружено не было. В результате мужчину было решено госпитализировать в психиатрическую больницу.

По факту произошедшего была назначена доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

*Террористическая организация, запрещена в России.