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Прокуратура Ноябрьска обвинила службу отлова собак в издевательстве над животными
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Прокуратура Ноябрьска обвинила службу отлова собак в издевательстве над животными 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Красный Север
Городская администрация Ноябрьска досрочно разорвала контракт со службой по отлову собак ООО «Иннополюс». Это случилось после проведенной прокурорской проверки. Об этом сообщило ИА URA.RU.
Руководителя предприятия Александра Хабазова обвинили в мошенничестве и издевательствах над животными. Директор ООО «Иннополюс» ответил иском в арбитражный суд на сумму 1 300 000 рублей. Он заявил, что власти не исполнили свои обязательства.
Прокуратура выявила факт мошенничества, так как подрядчик предъявил к оплате фактически неоказанные услуги на сумму 300 тысяч рублей. По материалам проверки возбудили уголовные дела по статье мошенничество, ч.3 ст. 159 УК РФ и по статье 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Прокуратура выявила факты умерщвления животных путем удушения.
Волонтеры Калининграда сообщили о начале отлова бродячих собак. Работу начали перед ЧМ-2018.
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