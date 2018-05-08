Житель Нижегородской области признан виновным в жестоком убийстве женщины

Суд приговорил к 17 годам заключения мужчину, признанного виновным в убийстве и сожжении женщины в Нижегородской области

Как сообщает сайт регионального управления СК РФ , преступление, попавшее под статью 105 часть вторую пункт «Д» «Убийство, совершенное с особой жестокостью», случилось зимой 2017 года.

По версии гособвинения, исполнителем этого деяния стал 33-летний житель Нижегородской области: «Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отвез 29-летнюю женщину, с которой у него были внебрачные отношения, на окраину деревни Быдреевка на берег реки Керженец, вытащил ее из автомобиля, облил бензином и поджег. Заключением проведенной в ходе предварительного расследования судебно-медицинской экспертизы установлено, что потерпевшая скончалась от ожогового шока».

Признанный виновным в совершении преступления мужчина своей вины не признал. Суд назначил ему наказание в виде лишение свободы сроком на 17 лет.