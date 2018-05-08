Пермского педофила приговорили к 20 годам колонии

По данным следствия, с 2005 года по октябрь 2016 года 55-летний злоумышленник, находясь в городах Пермского края и различных районах краевого центра, в подъездах многоквартирных домов нападал на несовершеннолетних девочек и мальчиков.

"Угрожая расправой и применяя насилие, осужденный совершал в отношении детей насильственные действия сексуального характера. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении регионального СУСК.

В сообщении отмечается, что в ходе предварительного следствия в отношении виновного была проведена стационарная психолого-сексолого-психиатрическая судебная экспертиза, в соответствии с заключением которой у него имеется множественное расстройство сексуального предпочтения. Однако хроническим психическим расстройством он не страдает, а значит, может предстать перед судом.