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Пермского педофила приговорили к 20 годам колонии
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Пермского педофила приговорили к 20 годам колонии 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Житель Пермского края признан виновным в серии преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, которые он совершал на протяжении 11 лет, и приговорен к 20 годам лишения свободы, сообщает следственное управление СК РФ по Пермскому краю.
По данным следствия, с 2005 года по октябрь 2016 года 55-летний злоумышленник, находясь в городах Пермского края и различных районах краевого центра, в подъездах многоквартирных домов нападал на несовершеннолетних девочек и мальчиков.
"Угрожая расправой и применяя насилие, осужденный совершал в отношении детей насильственные действия сексуального характера. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении регионального СУСК.
В сообщении отмечается, что в ходе предварительного следствия в отношении виновного была проведена стационарная психолого-сексолого-психиатрическая судебная экспертиза, в соответствии с заключением которой у него имеется множественное расстройство сексуального предпочтения. Однако хроническим психическим расстройством он не страдает, а значит, может предстать перед судом.
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