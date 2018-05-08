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Мошенники притворились сотрудниками Минфина и обокрали пенсионерку в Югре
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Мошенники притворились сотрудниками Минфина и обокрали пенсионерку в Югре 

360tv.ru 1 час назад
Злоумышленники под видом сотрудников Министерства финансов меньше чем за неделю украли у пенсионерки из Ханты‐Мансийского автономного округа 500 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс‐служба регионального управления МВД.
67-летняя жительница города Пыть-Ях рассказала полиции о случившемся. Полицейские выяснили, что женщине позвонил незнакомец. Он представился работником Минфина и заявил, что пенсионерке полагается компенсация за ранее приобретенные лекарственные препараты, которые были признаны некачественными.
Для того, чтобы получить выплаты, ей рекомендовали связаться с финансовым специалистом, который подготовит документы для оформления выплаты. Пожилая дама перезвонила по указанному телефонному номеру и узнала, что для получения компенсации необходимо оплатить страховой взнос и 44 тысячи рублей, чтобы вывести положенные ей средства из-за границы.
После этого пенсионерке сообщили о поступлении денег в округ, но через несколько дней оказалось, что сумма выплат увеличилась.
Под различными предлогами мошенники в течение пяти дней похитили у потерпевшей около 500 тысяч рублей. Не получив в условленное время обещанную компенсацию, женщина сообщила о произошедшем в полицию
представитель регионального управления МВД.
По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Мошенников разыскивают стражи порядки.
Неизвестные женщины, представившись сотрудницами Пенсионного фонда, похитили у пенсионерки в подмосковных Раменках деньги и золотую цепочку. Общая сумма ущерба составила более 2,5 миллионов рублей.
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