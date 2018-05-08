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Липчанин украл из торговой палатки норковую шубу
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Липчанин украл из торговой палатки норковую шубу 

АиФ 12 минут назад
Фото: АиФ
9 апреля из торговой палатки у дома по улице Космонавтов мужчина украл норковую шубу, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
Через месяц правоохранители смогли установить и задержать предполагаемого грабителя. Им оказался 41-летний безработный липчанин.
Всего за прошедшие сутки полицейские раскрыли два преступления. Правоохранители также задержали предполагаемого воришку ноутбука. Им оказался 39-летний безработный мужчина. 23 марта из квартиры дома по улице Адм. Макарова он украл ноутбук у 32-летнего липчанина.
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