Липчанин украл из торговой палатки норковую шубу

9 апреля из торговой палатки у дома по улице Космонавтов мужчина украл норковую шубу, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Через месяц правоохранители смогли установить и задержать предполагаемого грабителя. Им оказался 41-летний безработный липчанин.

Всего за прошедшие сутки полицейские раскрыли два преступления. Правоохранители также задержали предполагаемого воришку ноутбука. Им оказался 39-летний безработный мужчина. 23 марта из квартиры дома по улице Адм. Макарова он украл ноутбук у 32-летнего липчанина.