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Главврач роддома в Коми больше двух лет сидел на откатах
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Главврач роддома в Коми больше двух лет сидел на откатах 

pasmi.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Ухтинский суд приговорил бывшего главврача городского роддома Андрея Попова к пяти годам строгого режима за откаты при заключении госконтрактов с фармацевтическими компаниями.
Сел за откаты
Прокуратура Коми сообщила о вынесении приговора экс-главврачу ухтинского роддома Андрею Попову, которого признали виновным в получении четырех взяток на сумму 1,2 млн рублей. Взятки главврач получал на протяжении двух с половиной лет от представителей коммерческих фирм, поставлявших учреждению медицинские препараты и изделия.
Суд установил, что откаты Попову передавали несколько разных людей, переводя их на банковские карты посторонних людей, к которым главврач имел доступ. Подсудимый признал свою вину по четырем вмененным ему эпизодам.
У взяточника конфисковали сумму коррупционного дохода, приговорили его к пяти годам лишения свободы и на восемь лет лишили права занимать руководящие должности в органах власти.
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