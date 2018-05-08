Главврач роддома в Коми больше двух лет сидел на откатах

Ухтинский суд приговорил бывшего главврача городского роддома Андрея Попова к пяти годам строгого режима за откаты при заключении госконтрактов с фармацевтическими компаниями.

Сел за откаты

Прокуратура Коми сообщила о вынесении приговора экс-главврачу ухтинского роддома Андрею Попову, которого признали виновным в получении четырех взяток на сумму 1,2 млн рублей. Взятки главврач получал на протяжении двух с половиной лет от представителей коммерческих фирм, поставлявших учреждению медицинские препараты и изделия.

Суд установил, что откаты Попову передавали несколько разных людей, переводя их на банковские карты посторонних людей, к которым главврач имел доступ. Подсудимый признал свою вину по четырем вмененным ему эпизодам.

У взяточника конфисковали сумму коррупционного дохода, приговорили его к пяти годам лишения свободы и на восемь лет лишили права занимать руководящие должности в органах власти.