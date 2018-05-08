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Экс‐главврач роддома четыре года брал взятку от фармацевтов в Коми
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Экс‐главврач роддома четыре года брал взятку от фармацевтов в Коми 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В республике Коми вынесли приговор бывшему главврачу ухтинского родильного дома по делу о коррупции. Медик отправится в исправительную колонию строгого режима на пять лет за взятки от фармацевтических компаний. Об этом сообщило ИА FlashNord со ссылкой на краевую прокуратуру.
Следствие установило, что в течение четырех лет врач заключал контракты с медицинскими фирмами, нарушающими законодательство. За лояльную поставку лекарств и медицинских изделий компании щедро благодарили медика. Деньги ему пересылали на банковские карты, оформленные на третьих лиц. В общей сложности мужчина заработал больше миллиона рублей.
Полицейский Красноярска отправится под суд за получение взяток от лесорубов. Нечистоплотных предпринимателей он заранее за деньги предупреждал о грядущих проверках.
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