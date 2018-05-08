Сотрудниками полиции в Новосибирске пресечена деятельность лаборатории по выращиванию конопли

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД Росси по Новосибирской области пресечена деятельность лаборатории по выращиванию конопли, которая была оборудована в одном из заброшенных зданий на территории Советского района Новосибирска

По подозрению в совершении преступления задержаны двое ранее не судимых новосибирцев в возрасте 36 и 37 лет. При личном досмотре одного из них сотрудники полиции обнаружили и изъяли более 60 граммов марихуаны.

В ходе обыска в помещении, в котором располагалась незаконная лаборатория, сотрудники полиции обнаружили и изъяли 740 граммов конопли и готовую марихуану массой около 470 граммов, расфасованную в полимерные пакеты, а также упаковочный материал, органическое удобрение для ускорения роста растений, ультрафиолетовые лампы и блоки питания к ним.