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Сотрудниками полиции в Новосибирске пресечена деятельность лаборатории по выращиванию конопли
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Сотрудниками полиции в Новосибирске пресечена деятельность лаборатории по выращиванию конопли 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 23 минуты назад
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД Росси по Новосибирской области пресечена деятельность лаборатории по выращиванию конопли, которая была оборудована в одном из заброшенных зданий на территории Советского района Новосибирска.
По подозрению в совершении преступления задержаны двое ранее не судимых новосибирцев в возрасте 36 и 37 лет. При личном досмотре одного из них сотрудники полиции обнаружили и изъяли более 60 граммов марихуаны.
В ходе обыска в помещении, в котором располагалась незаконная лаборатория, сотрудники полиции обнаружили и изъяли 740 граммов конопли и готовую марихуану массой около 470 граммов, расфасованную в полимерные пакеты, а также упаковочный материал, органическое удобрение для ускорения роста растений, ультрафиолетовые лампы и блоки питания к ним.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное изготовление наркотических средств, совершенное в крупном размере». Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Проводится расследование.
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