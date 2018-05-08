В Прикамье осудили серийного маньяка из Чусового, нападавшего на школьников

В Прикамье вынесли приговор серийному маньяку из Чусового. 55-летнего мужчину признали виновным в пяти преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Как рассказали в краевом СКР по Пермскому краю , их он совершал с 2005 по 2016 годы.

«Злоумышленник в городах края и различных районах Перми нападал на несовершеннолетних девочек и мальчиков в подъездах многоквартирных домов. Угрожая расправой и применяя насилие, он совершал в отношении детей насильственные действия сексуального характера», — сообщили в СКР.

Известно, что два преступления житель Чусового совершил в Лысьве , остальные — в Перми. Его удалось поймать осенью 2016 года. 11 октября 2016 года он в подъезде дома по улице Чернышевского совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двух десятилетних девочек. А 16 октября подозреваемого в Чусовом задержали правоохранители благодаря бдительности местной жительницы, которая узнала преступника по фотороботу.

«Во время предварительного следствия провели стационарную психолого-сексолого-психиатрическую экспертизу подозреваемого, которая показала, что у него имеется множественное расстройство сексуального предпочтения. Однако хроническим психическим расстройством он не страдает и может предстать перед судом», — отметили в краевом СКР.