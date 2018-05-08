Ещё
В Прикамье осудили серийного маньяка из Чусового, нападавшего на школьников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Прикамье осудили серийного маньяка из Чусового, нападавшего на школьников 

АиФ Пермь 23 минуты назад
Фото: АиФ Пермь
В Прикамье вынесли приговор серийному маньяку из Чусового. 55-летнего мужчину признали виновным в пяти преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних.
Как рассказали в краевом СКР по Пермскому краю, их он совершал с 2005 по 2016 годы.
«Злоумышленник в городах края и различных районах Перми нападал на несовершеннолетних девочек и мальчиков в подъездах многоквартирных домов. Угрожая расправой и применяя насилие, он совершал в отношении детей насильственные действия сексуального характера», — сообщили в СКР.
Известно, что два преступления житель Чусового совершил в Лысьве, остальные — в Перми. Его удалось поймать осенью 2016 года. 11 октября 2016 года он в подъезде дома по улице Чернышевского совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двух десятилетних девочек. А 16 октября подозреваемого в Чусовом задержали правоохранители благодаря бдительности местной жительницы, которая узнала преступника по фотороботу.
«Во время предварительного следствия провели стационарную психолого-сексолого-психиатрическую экспертизу подозреваемого, которая показала, что у него имеется множественное расстройство сексуального предпочтения. Однако хроническим психическим расстройством он не страдает и может предстать перед судом», — отметили в краевом СКР.
В итоге суд приговорил маньяка к 20 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года.
АиФ Пермь: последние новости
Пермяк отправится в колонию за то, что взял в прокат велосипеды и продал их За что арестовали бывшего главу Сосногорского района Игоря Леонова? В Пермском крае мужчина и женщина были ранены в грудь после ссоры
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК990
Пока вы спали: безопасность Крымского моста «снимут» с подрядчика24
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»295
На «Евровидении» произошло ЧП22
Астролог предсказал победу Путина и пожалел19
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
01:42
Штурмовик Ил-2 пронесся над Германией
Армия Общество
00:11
Многоэтажка вспыхнула в Москве
Происшествия Общество
01:04
Пугачева дала откровенное интервью
Шоу-бизнес
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
05:44
Стала известна будущая роль Силуанова
Политика
01:39
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»
СНГ В мире
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение