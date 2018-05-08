Решала проблемы с работой и долгами: в Тольятти осудили мошенницу-«юриста»

Тольятти подошли к концу слушания по делу 41-летней местной жительницы. Ее признали виновной в мошенничестве.

— С февраля по август 2017 года женщина обманом получила 413 500 рублей, — рассказали в прокуратуре Центрального района. — Ее жертвами стали 12 человек.

Согласно данным следствия, женщина представлялась сотрудником полиции или юристом. Она предлагала широкий спектр услуг: от помощи в устройстве на работу и решении проблем с банками из-за долгов до возвращения водительских прав пьяным водителям.

Решение каждого вопроса имело свою цену. Задолженности перед банком она оценила в 125 тысяч рублей, устройство на работу в ГИБДД — 65 тысяч рублей, помощь в трудоустройстве в Сбербанк — 12 тысяч рублей.

Во время заседания «юрист» полностью признала свою вину. Служители Фемиды приговорили женщину к трем годам лишения свободы условно.