Житель Балтийска костылём сломал жене руку

Житель Балтийска во время ссоры с супругой сломал ей руку. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

«В межмуниципальный отдел МВД России «Неманский» обратилась 49-летняя жительница города с заявлением о причинении средней тяжести вреда здоровью. Как сообщила полицейским женщина, супруг нанес ей удар костылем, используемым для ходьбы», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в вечернее время в квартире на улице Победы. Супруги вступили в спор на бытовой почве. В порыве гнева мужчина ударил жену костылем по руке. Потерпевшей потребовалась медицинская помощь. В больнице у нее диагностировали перелом руки.