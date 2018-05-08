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Житель Балтийска костылём сломал жене руку
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Житель Балтийска костылём сломал жене руку 

Вести Калининград 49 минут назад
Фото: Вести Калининград
Житель Балтийска во время ссоры с супругой сломал ей руку. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.
«В межмуниципальный отдел МВД России «Неманский» обратилась 49-летняя жительница города с заявлением о причинении средней тяжести вреда здоровью. Как сообщила полицейским женщина, супруг нанес ей удар костылем, используемым для ходьбы», — говорится в сообщении.
Инцидент произошел в вечернее время в квартире на улице Победы. Супруги вступили в спор на бытовой почве. В порыве гнева мужчина ударил жену костылем по руке. Потерпевшей потребовалась медицинская помощь. В больнице у нее диагностировали перелом руки.
В отношении подозреваемого, ранее не попадавшего в поле зрения правоохранительных органов, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного часть 1 статьи 112 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкция статьи включает наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.
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