Ещё
За попытку убить знакомого житель Кич-Городка отправился в колонию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

За попытку убить знакомого житель Кич-Городка отправился в колонию 

Вологда.рф 43 минуты назад
Фото: Вологда.рф
На несколько лет лишился свободы 26-летний житель Кичменгского Городка. Мужчину признали виновным в попытке убить знакомого.
Как сообщает региональный следственный комитет, инцидент произошел в ночь на 5 ноября прошлого года в местном кафе. Нетрезвый обвиняемый поссорился с 34-летним знакомым. Решив пойти на кардинальные меры, агрессор разбил бутылку и воткнул ее осколок в шею оппонента. В драку вмешались сотрудники и гости кафе.
Подозреваемого задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Пострадавшему вовремя оказали медицинскую помощь, поэтому он выжил, но получил тяжкий вред здоровью. Суд приговорил нападавшего к 6,5 годам колонии строгого режима.
Вологда.рф: последние новости
Житель Верховажья погиб от руки гражданской супруги Пьяный житель Кадникова ударил и оскорбил полицейских В колонию отправится череповчанин за развращение подростков
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК973
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»283
Пока вы спали: безопасность Крымского моста «снимут» с подрядчика21
На «Евровидении» произошло ЧП11
Фото скучающей на инаугурации Поклонской стало мемом433
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
01:42
Штурмовик Ил-2 пронесся над Германией
Армия Общество
00:11
Многоэтажка вспыхнула в Москве
Происшествия Общество
01:04
Пугачева дала откровенное интервью
Шоу-бизнес
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
05:44
Стала известна будущая роль Силуанова
Политика
01:39
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»
СНГ В мире
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение