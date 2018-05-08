За попытку убить знакомого житель Кич-Городка отправился в колонию

На несколько лет лишился свободы 26-летний житель Кичменгского Городка. Мужчину признали виновным в попытке убить знакомого.

Как сообщает региональный следственный комитет, инцидент произошел в ночь на 5 ноября прошлого года в местном кафе. Нетрезвый обвиняемый поссорился с 34-летним знакомым. Решив пойти на кардинальные меры, агрессор разбил бутылку и воткнул ее осколок в шею оппонента. В драку вмешались сотрудники и гости кафе.