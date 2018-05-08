Суд в Херсоне оставил под арестом капитана российского судна «Норд»

Апелляционный суд Херсонской области оставил под стражей капитана крымского рыболовецкого судна «Норд» Владимира Горбенко, сообщила РИА Новости Татьяна Тихончик — пресс-секретарь т.н. прокуратуры Крыма (структура, созданная в составе Генпрокуратуры Украины после воссоединения полуострова с Россией).

«Мера пресечения осталась неизменной. Содержание под стражей с альтернативой внесения залога (который адвокаты внесли) и обязательство являться к следователю по понедельникам», — сообщила Тихончик.

По ее словам, дело капитана будет передано в суд в ближайшее время.

Украинские пограничники 25 марта задержали судно «Норд» под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России. При этом Киев считает их украинскими гражданами. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава».

Украинский суд 30 марта арестовал судно «Норд». На членов команды наложили административные штрафы.