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Видео: краснодарец облился зеленкой, чтобы обокрасть женщину на вокзале
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Видео: краснодарец облился зеленкой, чтобы обокрасть женщину на вокзале 

Новая Кубань 41 минуту назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар — 8 мая — Новая Кубань. В полицию обратилась женщина. Она сообщила, что у нее украли деньги на вокзале. Причем очевидцы пояснили крайне странное обстоятельство — на лице предполагаемого вора была зеленка.
Сотрудники транспортной полиции задержали и доставили подозреваемого в дежурную часть. Деньги оказались целы, их вернули владелице.
Видео предоставлено пресс-службой Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте
23-летний краснодарец написал явку с повинной и уточнил, что специально измазался в зеленке. Он рассчитывал на то, что в таком виде его никто не сможет опознать.
В пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте сообщили, что молодой человек привлечен к административной ответственности по ст. 7.27 КоАП «Мелкое хищение».
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