Видео: краснодарец облился зеленкой, чтобы обокрасть женщину на вокзале

Краснодар — 8 мая — Новая Кубань. В полицию обратилась женщина. Она сообщила, что у нее украли деньги на вокзале. Причем очевидцы пояснили крайне странное обстоятельство — на лице предполагаемого вора была зеленка.

Сотрудники транспортной полиции задержали и доставили подозреваемого в дежурную часть. Деньги оказались целы, их вернули владелице.

Видео предоставлено пресс-службой Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте

23-летний краснодарец написал явку с повинной и уточнил, что специально измазался в зеленке. Он рассчитывал на то, что в таком виде его никто не сможет опознать.

В пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте сообщили, что молодой человек привлечен к административной ответственности по ст. 7.27 КоАП «Мелкое хищение».