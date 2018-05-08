Облитого зеленкой жителя Кубани уличили в вокзальной краже

Сотрудники краснодарской транспортной полиции по горячим следам задержали подозреваемого в краже мужчину. Он был задержан после обращения к правоохранителям женщины, которая заявила о пропаже у нее на вокзале внушительной суммы денег, сообщили в пресс‐службе регионального управления МВД на транспорте.

При опросе свидетелей стражи порядка выяснили, что украсть деньги мог молодой мужчина, весь испачканный в зеленке. Через короткое время он был найден и доставлен в дежурнуюц часть. У задержанного были обнаружены принадлежащие заявительнице деньги, которые и были изъяты у воришки и переданы законной владелице.

Как пояснил правоохранителям задержанный, он специально испачкался в зеленке, чтобы не быть узнанным. Однако ему это не помогло, уточнили в пресс-службе ведомства. Задержанный будет привлечен к ответственности, добавили правоохранители.

Архангельской области уборщицу вокзала Удим обвиняют в киднеппинге. Следователи считают, что она виновна в незаконном лишении свободы пятерых подростков: уборщица заперла детей в здании вокзала и выпустила только после уборки. Следствие считает, что техничка была нетрезва.

Как уточнил сайт «Дни.Ру», против уборщицы возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы несовершеннолетних». Теперь ей грозит реальный срок.