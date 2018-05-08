В Тверской области полицейские задержали подозреваемых в браконьерстве

Полицейские в ходе совместного рейда с представителями Росрыболовства по Тверской области задержали жителя Весьегонска , подозреваемого в незаконной добыче водных биологических ресурсов. Недалеко от деревни Противье Весьегонского района на реке Суховетка мужчина ловил рыбу с надувной лодки, используя запрещенные орудия лова, в местах нереста. У задержанного изъяты экземпляры различных пород рыб и рыболовная сеть.

Кроме этого сотрудники полиции задержали еще одного местного жителя, который занимался аналогичным противоправным действием.

По каждому выявленному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 256 УК РФ. Санкции указанной части статьи предусматривают наказание в виде штрафа в размере от 300 до 500 тысяч рублей либо лишения свободы на срок до двух лет.