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В Тверской области полицейские задержали подозреваемых в браконьерстве
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В Тверской области полицейские задержали подозреваемых в браконьерстве 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 56 минут назад
Полицейские в ходе совместного рейда с представителями Росрыболовства по Тверской области задержали жителя Весьегонска, подозреваемого в незаконной добыче водных биологических ресурсов. Недалеко от деревни Противье Весьегонского района на реке Суховетка мужчина ловил рыбу с надувной лодки, используя запрещенные орудия лова, в местах нереста. У задержанного изъяты экземпляры различных пород рыб и рыболовная сеть.
Кроме этого сотрудники полиции задержали еще одного местного жителя, который занимался аналогичным противоправным действием.
По каждому выявленному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 256 УК РФ. Санкции указанной части статьи предусматривают наказание в виде штрафа в размере от 300 до 500 тысяч рублей либо лишения свободы на срок до двух лет.
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