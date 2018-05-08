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Полиция поймала серийных похитителей аккумуляторов
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Полиция поймала серийных похитителей аккумуляторов 

Калуга 24 49 минут назад
Фото: Калуга 24
Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Калуге задержали трех 18-19-летних калужан, подозреваемых в серии краж из автомобилей. Молодые люди специализировались на кражах автомобильных аккумуляторов. Но если представлялась такая возможность, брали инструменты и другое имущество. Всего было совершено 17 краж, ущерб составил 38,7 тысячи рублей. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Калужской области, уголовное дело было заведено по статье 158 УК РФ («Кража»). Следствие уже закончено, материалы в ближайшее время будут направлены в суд.
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