Полиция поймала серийных похитителей аккумуляторов 

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Калуге задержали трех 18-19-летних калужан, подозреваемых в серии краж из автомобилей. Молодые люди специализировались на кражах автомобильных аккумуляторов. Но если представлялась такая возможность, брали инструменты и другое имущество. Всего было совершено 17 краж, ущерб составил 38,7 тысячи рублей. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Калужской области, уголовное дело было заведено по статье 158 УК РФ («Кража»). Следствие уже закончено, материалы в ближайшее время будут направлены в суд.