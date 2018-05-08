Подполковника полиции в Красноярском крае арестовали за взятку

Арестован заместитель начальника полиции Казачинского района, 40-летний подполковник полиции при попытке получить взятку, сообщает ФСБ по Красноярскому краю

Сотрудники ФСБ давно подозревали его в коррупционных делах и решили взять его на месте преступления. Предварительно было установлено, что он в течение длительного периода от прикрывал предпринимателей, которые занимались незаконной заготовкой леса, и предупреждал их о планируемых правоохранителями рейдов по местам незаконной вырубки. Сколько таким образом подполковник полиции получил денег, не сообщается.

Против него возбуждено уголовное дело.