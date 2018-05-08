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Подполковника полиции в Красноярском крае арестовали за взятку
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Подполковника полиции в Красноярском крае арестовали за взятку 

АиФ Красноярск 59 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
Арестован заместитель начальника полиции Казачинского района, 40-летний подполковник полиции при попытке получить взятку, сообщает ФСБ по Красноярскому краю.
Сотрудники ФСБ давно подозревали его в коррупционных делах и решили взять его на месте преступления. Предварительно было установлено, что он в течение длительного периода от прикрывал предпринимателей, которые занимались незаконной заготовкой леса, и предупреждал их о планируемых правоохранителями рейдов по местам незаконной вырубки. Сколько таким образом подполковник полиции получил денег, не сообщается.
Против него возбуждено уголовное дело.
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