В Ангарске местный житель стал жертвой мошенников, пытаясь оптом приобрести топливо

Ангарске сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах мошенничества, жертвой которого стал местный житель.

64-летний ангарчанин сообщил дежурную

часть Управления МВД России по Ангарскому городскому округу, что при попытке приобрести дизельное топливо стал жертвой мошенников.

Установлено, что мужчине на сотовый

телефон пришло сообщение с текстом: «Продажа дизельного топлива 24000

руб. за тонну. Роснефть Роман». Мужчину предложение заинтересовало и он перезвонил по указанному номеру. По телефону «бизнес-партнеры» обсудили

условия сделки, после чего ангарчанин отправился к банкомату и перечислил на номер, указанный незнакомцем 143 тысячи рублей. В дальнейшем установлено, что номер телефона мошенника зарегистрирован в Приморском крае

По признакам преступления,

предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской

Федерации «Мошенничество», возбуждено уголовное дело.

Полиция Ангарска напоминает гражданам

сохранять бдительность при общении с неизвестными по телефону. Нельзя

перечислять денежные средства незнакомым людям, какую бы выгоду они не сулили.