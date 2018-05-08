В Ангарске местный житель стал жертвой мошенников, пытаясь оптом приобрести топливо 

В Ангарске сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах мошенничества, жертвой которого стал местный житель.
64-летний ангарчанин сообщил дежурную
часть Управления МВД России по Ангарскому городскому округу, что при попытке приобрести дизельное топливо стал жертвой мошенников.
Установлено, что мужчине на сотовый
телефон пришло сообщение с текстом: «Продажа дизельного топлива 24000
руб. за тонну. Роснефть Роман». Мужчину предложение заинтересовало и он перезвонил по указанному номеру. По телефону «бизнес-партнеры» обсудили
условия сделки, после чего ангарчанин отправился к банкомату и перечислил на номер, указанный незнакомцем 143 тысячи рублей. В дальнейшем установлено, что номер телефона мошенника зарегистрирован в Приморском крае.
По признакам преступления,
предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской
Федерации «Мошенничество», возбуждено уголовное дело.
Полиция Ангарска напоминает гражданам
сохранять бдительность при общении с неизвестными по телефону. Нельзя
перечислять денежные средства незнакомым людям, какую бы выгоду они не сулили.