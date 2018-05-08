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В Курской области судебный пристав присваивала деньги должников
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В Курской области судебный пристав присваивала деньги должников 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Сотрудницу отдела судебных приставов по Льговскому району подозревают в мошенничестве и служебном подлоге
По данным пресс-службы областной прокуратуры, с апреля 2016 года по февраль 2017-го обвиняемая принимала от должников наличные, чтобы перечислить их на счета взыскателей. Однако до адресатов суммы не доходили, женщина тратила их на свои нужды.
Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемая в официальных документах занижала суммы, полученные от должников. Таким образом ей удалось похитить более 190 тысяч рублей.
Как отметили в ведомстве, уголовное дело направлено в Льговский районный суд для рассмотрения по существу.
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