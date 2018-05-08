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Внедорожник стоимостью 3,2 млн рублей украли у неработающей в Москве
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Внедорожник стоимостью 3,2 млн рублей украли у неработающей в Москве 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Неизвестный украл автомобиль Toyota Land Cruiser 200 стоимостью 3,2 миллиона рублей у безработной женщины в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.
По его словам, 7 мая в 10:28 на службу «02» от неработающей женщины 1978 года рождения поступило сообщение о краже автомобиля по адресу: набережная Тараса Шевченко, дом 28.
«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что с 20:00 6 мая до 10:00 7 мая от дома по указанному адресу неизвестный совершил кражу принадлежащего заявительнице автомобиля Toyota Land Cruiser 200», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что материальный ущерб составил около 3,2 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража».
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