Внедорожник стоимостью 3,2 млн рублей украли у неработающей в Москве

Неизвестный украл автомобиль Toyota Land Cruiser 200 стоимостью 3,2 миллиона рублей у безработной женщины в Москве , возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

По его словам, 7 мая в 10:28 на службу «02» от неработающей женщины 1978 года рождения поступило сообщение о краже автомобиля по адресу: набережная Тараса Шевченко, дом 28.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что с 20:00 6 мая до 10:00 7 мая от дома по указанному адресу неизвестный совершил кражу принадлежащего заявительнице автомобиля Toyota Land Cruiser 200», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что материальный ущерб составил около 3,2 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража».