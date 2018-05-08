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В Москве направлено в суд уголовное дело о мошенничестве с хищением более пятнадцати с половиной миллионов рублей
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В Москве направлено в суд уголовное дело о мошенничестве с хищением более пятнадцати с половиной миллионов рублей 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела в отношении трех граждан по обвинению в хищении денежных средств коммерческой организации при помощи электронного ключа к системе «Банк — Клиент».
В ходе расследования установлено, что фигуранты, используя поддельные документы, завладели электронным ключом к системе «Банк — Клиент» потерпевшей коммерческой компании и перевели более 15,5 млн рублей со счета указанной фирмы на счета подконтрольных юридических лиц.
В настоящее время уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество», с утвержденным обвинительным заключением направлено в Таганский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
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