Ещё
Житель Забайкалья устроил пожар, пытаясь отогреть землю для могилы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Астролог предсказал победу Путина и пожалел
Астролог предсказал победу Путина и пожалел

Житель Забайкалья устроил пожар, пытаясь отогреть землю для могилы 

РИА «ФедералПресс» 58 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В ходе проведенного расследования следствием было установлено, что в конце апреля житель поселка Усть-Карск пришел на кладбище и развел костер. В своих показаниях он пояснил, что пытался таким образом отогреть почву для могилы. Огонь мужчина оставил без присмотра, в результате чего произошло возгорание сухой травы и распространение огня.
«В итоге пламя уничтожило 12,5 кубометров берез на площади в 1 гектар, ущерб оценивается в 88 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Сретенского района Забайкальского края.
Сотрудники надзорного ведомства уже утвердили обвинительное заключение по делу 38-летнего местного жителя, обвиняемого в уничтожении лесных насаждений (часть 1 статьи 261 УК). К тому же мужчине предъявлен иск, который также будет рассмотрен в суде. Нарушителю грозит до трех лет лишения свободы, или штраф в размере от 200 до 400 тысяч рублей.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
У самарского «коллекционера» нашли четыре БТР и склад боеприпасов Неизвестный ворвался с ножом в детсад в Альметьевске Россиянка получила пожизненный срок за ввоз кокаина во Вьетнам
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК937
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»250
Пока вы спали: безопасность Крымского моста «снимут» с подрядчика14
Фото скучающей на инаугурации Поклонской стало мемом431
Главным событием для рубля станет 12 мая51
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
00:11
Многоэтажка вспыхнула в Москве
Происшествия Общество
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
05:44
Стала известна будущая роль Силуанова
Политика
01:39
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»
СНГ В мире
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:31
Звезда «Дома-2» разоблачила свадьбу Бузовой
Шоу-бизнес
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение