Житель Забайкалья устроил пожар, пытаясь отогреть землю для могилы

В ходе проведенного расследования следствием было установлено, что в конце апреля житель поселка Усть-Карск пришел на кладбище и развел костер. В своих показаниях он пояснил, что пытался таким образом отогреть почву для могилы. Огонь мужчина оставил без присмотра, в результате чего произошло возгорание сухой травы и распространение огня.

«В итоге пламя уничтожило 12,5 кубометров берез на площади в 1 гектар, ущерб оценивается в 88 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Сретенского района Забайкальского края.

Сотрудники надзорного ведомства уже утвердили обвинительное заключение по делу 38-летнего местного жителя, обвиняемого в уничтожении лесных насаждений (часть 1 статьи 261 УК). К тому же мужчине предъявлен иск, который также будет рассмотрен в суде. Нарушителю грозит до трех лет лишения свободы, или штраф в размере от 200 до 400 тысяч рублей.