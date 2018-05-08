Правда, что на Дону похитили подростка с целью выкупа?

Это правда?

«В Азове перед майскими праздниками действительно произошёл вопиющий случай. Четверо человек выследили 17-летнего подростка, схватили его, и насильно посадив в машину, увезли в неизвестном направлении. Затем злоумышленники позвонили родным жертвы и потребовали десять тысяч рублей.

После того, как мать мальчика принесла деньги в указанное место и время, паренька отпустили. Единственное, что не учли похитители, по всей видимости, пересмотревшие криминальных сериалов, так это то, что женщина обратится в полицию.

Их задержали в тот же день по горячим следам. За похищение и вымогательство им грозит до 12 лет лишения свободы».