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Правда, что на Дону похитили подростка с целью выкупа?
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Правда, что на Дону похитили подростка с целью выкупа? 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Это правда?
Отвечает старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по РО по взаимодействию со СМИ Галина Гагалаева:
«В Азове перед майскими праздниками действительно произошёл вопиющий случай. Четверо человек выследили 17-летнего подростка, схватили его, и насильно посадив в машину, увезли в неизвестном направлении. Затем злоумышленники позвонили родным жертвы и потребовали десять тысяч рублей.
После того, как мать мальчика принесла деньги в указанное место и время, паренька отпустили. Единственное, что не учли похитители, по всей видимости, пересмотревшие криминальных сериалов, так это то, что женщина обратится в полицию.
Их задержали в тот же день по горячим следам. За похищение и вымогательство им грозит до 12 лет лишения свободы».
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