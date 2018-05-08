Сотрудники полиции установили подозреваемого в серии краж из домовладений в Ставрополье

В дежурную часть ОМВД России по Георгиевскому городскому округу обратился житель города Георгиевска с заявлением о хищении принадлежащего ему имущества.

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемый в совершении кражи установлен. Им оказался ранее судимый житель станицы Подгорной.

Доставленный в отдел полиции мужчина пояснил, что в вечернее время суток путем взлома пластикового окна проник в домовладение потерпевшего, откуда похитил электроинструменты. Часть похищенного имущества злоумышленник сбыл третьим лицам, чем причинил ущерб на сумму свыше 30 тысяч рублей.

В ходе следствия оперативниками установлена причастность доставленного гражданина к ряду аналогичных преступлений, совершенных на территории Георгиевского городского округа. Проникая в жилища местных жителей, мужчина похищал денежные средства, а также инструменты и оргтехнику, которые впоследствии сбывал. Общая сумма ущерба, причиненная всем потерпевшим, превысила 120 тысяч рублей.

Следственным отделом ОМВД России по Георгиевскому городскому округу по всем выявленным фактам возбуждено шесть уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», которые в настоящее время соединены в одно производство. Санкция указанной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.