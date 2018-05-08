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Беловчанка потеряла около 81 000 рублей при попытке продать дом
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Беловчанка потеряла около 81 000 рублей при попытке продать дом 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
В Белове 66-летняя местная жительница стала жертвой мошенницы при попытке продать дом.
По сообщению пресс-службы ГУ МВД РФ по Кемеровской области, сообщение о продаже дома женщина разместила на одном из популярных сайтов в интернете. Через некоторое время ей позвонила неизвестная женщина и сообщила, что желает приобрести дом. Для этого она предложила перевести беловчанке 10 000 рублей в качестве залога. Пенсионерка сообщила неизвестной реквизиты карты, включая CVV-код на обратной стороне, а также все СМС-пароли, которые приходили ей во время общения с «покупательницей».
В конце диалога неизвестная сообщила женщине, что по ошибке перевела ей не 10 000 рублей, а 110 000 рублей. Она попросила пенсионерку перевести ей разницу. Несмотря на то, что пенсионерка не получала никаких уведомлений от банка, она собрала все сбережения и банковскую карту мужа и отправилась к банкомату. Злоумышленница сообщила женщине счета, куда та перевела около 81 000 рублей. После всех манипуляций незнакомка перестала отвечать на телефонные звонки. Тогда пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенницы.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Уже установлено, что неизвестная звонила с номера, зарегистрированного в Северной Осетии.
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