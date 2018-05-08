Беловчанка потеряла около 81 000 рублей при попытке продать дом

В Белове 66-летняя местная жительница стала жертвой мошенницы при попытке продать дом.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД РФ по Кемеровской области , сообщение о продаже дома женщина разместила на одном из популярных сайтов в интернете. Через некоторое время ей позвонила неизвестная женщина и сообщила, что желает приобрести дом. Для этого она предложила перевести беловчанке 10 000 рублей в качестве залога. Пенсионерка сообщила неизвестной реквизиты карты, включая CVV-код на обратной стороне, а также все СМС-пароли, которые приходили ей во время общения с «покупательницей».

В конце диалога неизвестная сообщила женщине, что по ошибке перевела ей не 10 000 рублей, а 110 000 рублей. Она попросила пенсионерку перевести ей разницу. Несмотря на то, что пенсионерка не получала никаких уведомлений от банка, она собрала все сбережения и банковскую карту мужа и отправилась к банкомату. Злоумышленница сообщила женщине счета, куда та перевела около 81 000 рублей. После всех манипуляций незнакомка перестала отвечать на телефонные звонки. Тогда пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенницы.