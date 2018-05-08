Двое грабителей в масках отняли у мужчины рюкзак с почти 900 тыс. рублей

Двое неизвестных в масках распылили газовый баллончик в лицо менеджеру фирмы и отняли у него рюкзак, в котором было почти 900 тысяч рублей, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

Он уточнил, что 7 мая в 12:15 в ОМВД обратился менеджер ООО с заявлением о разбое по адресу: Москва, Варшавское шоссе, дом 143А.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 7 мая в 11:40 у дома по указанному адресу двое неизвестных: один в медицинской маске, другой в маске с прорезями для глаз (балаклава) — распылили неустановленную жидкость в лицо заявителю, открыто похитили рюкзак, в котором находились принадлежащие указанному ООО 859 тысяч рублей, скрылись», — сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавшему была оказана первая медицинская помощь на месте, от госпитализации он отказался.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ «Разбой», заключил представитель пресс-службы.