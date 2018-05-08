Ещё
Двое грабителей в масках отняли у мужчины рюкзак с почти 900 тыс. рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Двое грабителей в масках отняли у мужчины рюкзак с почти 900 тыс. рублей 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Двое неизвестных в масках распылили газовый баллончик в лицо менеджеру фирмы и отняли у него рюкзак, в котором было почти 900 тысяч рублей, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.
Он уточнил, что 7 мая в 12:15 в ОМВД обратился менеджер ООО с заявлением о разбое по адресу: Москва, Варшавское шоссе, дом 143А.
«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 7 мая в 11:40 у дома по указанному адресу двое неизвестных: один в медицинской маске, другой в маске с прорезями для глаз (балаклава) — распылили неустановленную жидкость в лицо заявителю, открыто похитили рюкзак, в котором находились принадлежащие указанному ООО 859 тысяч рублей, скрылись», — сказал собеседник агентства.
По его словам, пострадавшему была оказана первая медицинская помощь на месте, от госпитализации он отказался.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ «Разбой», заключил представитель пресс-службы.
РИАМО: последние новости
Мужчина ранил оппонента ножом в ходе ссоры на юге Москвы Молодому человеку предъявили обвинение в убийстве отца и бабушки на юге Москвы В Сергиевом Посаде мужчина зарезал собутыльника
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На «Евровидении» произошло ЧП25
Пока вы спали: безопасность Крымского моста «снимут» с подрядчика24
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК996
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»297
Астролог предсказал победу Путина и пожалел20
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
01:42
Штурмовик Ил-2 пронесся над Германией
Армия Общество
00:11
Многоэтажка вспыхнула в Москве
Происшествия Общество
01:04
Пугачева дала откровенное интервью
Шоу-бизнес
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
05:44
Стала известна будущая роль Силуанова
Политика
01:39
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»
СНГ В мире
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение