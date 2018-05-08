В Тольятти впервые осужден биткоиновый наркодилер

По данным ведомства, информация о том, что Сергей Голубев может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств, была получена их сотрудниками в августе 2017 г. в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий по линии противодействия незаконному обороту наркотиков.

В дальнейшем указанные сведения подтвердились. 30 августа 2017 г. Голубев был задержан сотрудниками УФСБ по Самарской области на территории арендуемого им гаражного бокса во время погрузки в принадлежащий ему автомобиль партии наркотических средств.

В ходе обследования автомобиля было обнаружено и изъято 630 гр марихуаны, а также револьвер калибра 5.6 мм, оборудованный устройством для бесшумной стрельбы и 43 патрона к нему.

Кроме того, как сообщают в УФСБ по Самарской области, непосредственно на территории гаражного бокса их сотрудниками было дополнительно обнаружены и изъяты наркотические средства и психотропные вещества — 800 гр гашиша, около 35 гр кокаина, около 200 гр амфетамина и поддельные документы с фотографией Голубева.

При обследовании жилого помещения, арендуемого Голубевым, сотрудниками ФСБ обнаружены и изъяты: 23,8 гр марихуаны, 5,65 гр амфетамина, 12,53 гр гашиша.

31 августа 2017 г. следственным отделом УФСБ России по Самарской области в отношении Голубева было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п. "г" ч.4 ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере").

Кроме того, как сообщают в пресс-службе УФСБ по Самарской области, на основании переданных их сотрудниками материалов, 30 октября и 18 ноября 2017 г. У МВД России по городу Тольятти в отношении Голубева дополнительно возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 222 УК РФ ("Незаконное хранение оружия и боеприпасов") и ч.3 ст. 327 УК РФ ("Использование заведомо подложного документа").

Как следует из приговора суда, во время следствия Голубев содержался под стражей. В судебном заседании он признал в полном объеме свою вину в инкриминируемых ему преступлениях, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался в силу ст. 51 Конституции РФ

Но свет на некоторые нюансы совершения преступления проливали показания Голубева, данные им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого. Тогда он тоже вину признал в полном объеме. Голубев пояснял, что в конце июня 2017 г. он, зная, что в Москве легче и дешевле приобрести наркотики, впервые принял решение приобрести там наркотические средства для перепродажи их в Тольятти по более высокой цене.

Приобрести наркотики он намеревался в сети «Интернет». Общая стоимость набора наркотических средств за 40 гр кокаина, 40 гр МДМА, а также за 800 гр гашиша в плитках и 50 гр гашиша другого вида более высокого качества, расфасованного кусками от 3 до 10 гр, составляла порядка 550 тыс. руб., так же продажа наркотических средств на данном сайте осуществляется посредством кибер-денег «Bitcoin».

Когда он заказал наркотики, ему на сайте предоставили номер счета, на который нужно было перевести деньги в счет оплаты. Голубева заинтересовало указанное предложение, так как розничная цена данных наркотических средств в Самарской области составляла в несколько раз выше.

В тот момент времени он имел порядка 300 тыс. руб. свободных денежных средств. С целью осуществления своего замысла он занял у своих знакомых недостающие денежные средства в размере порядка 300 тыс. рублей. Так как он опасался ехать один в Москву, а привлекать кого-либо к поездке в целях безопасности не мог и не хотел, то решил приобрести огнестрельное оружие с боеприпасами к нему с целью самообороны.

Через своего знакомого, примерно в конце июня 2017 г. на автомобильном рынке «Фаэтон», что в Тольятти на ул. У. Громовой, за 20 тыс. руб. он приобрел револьвер системы «Наган», переделанный под пули от охотничьего ружья типа «мелкашки». Вместе с револьвером оружейный торговец якобы продал ему прибор бесшумной стрельбы типа «глушитель» и примерно 40 патронов.

Затем, используя платежную систему "Киви-кошелек" , Голубев несколькими переводами в течение нескольких дней перевел деньги, через один и тот же терминал оплаты услуг связи, находящийся на территории Тольятти, из рублей в кибер-деньги с названием «Bitcoin» и ими оплатил выбранный ранее набор наркотических средств в размере 550 тыс. рублей.

Примерно в конце июня 2017 г., Голубев на своем автомобиле выехал в Москву за наркотиками. По договоренности приобретение наркотиков проходило обезличено, посредством закладок. В итоге Голубев забрал оплаченные им наркотики из тайника в городе Химки, координаты которого получил и нашел по его с помощью навигатора gps.

Потом наркотики он перевез в Тольятти, где был задержан. В итоге, заслушав подсудимого, свидетелей, исследовав материалы дела, суд нашел вину Голубева в инкриминируемых ему преступлениях полностью доказанной.