За 25 краж крымскому домушнику дали почти восемь лет колонии

СИМФЕРОПОЛЬ , 8 мая — РИА Новости Крым . В Крыму суд вынес приговор 35-летнему жителю Евпатории за серию квартирных краж. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики. "Установлено, что осужденный в сговоре с иным лицом совершил два с половиной десятка квартирных краж в Симферополе и Евпатории, причинив ущерб потерпевшим на суму свыше 4,6 млн рублей. Виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком 7 лет 11 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима ", — рассказали в ведомстве. Ранее соучастник этих преступлений был осужден к 8 годам 9 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.