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За 25 краж крымскому домушнику дали почти восемь лет колонии
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За 25 краж крымскому домушнику дали почти восемь лет колонии 

РИА Новости Крым 26 минут назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая — РИА Новости Крым. В Крыму суд вынес приговор 35-летнему жителю Евпатории за серию квартирных краж. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики.
"Установлено, что осужденный в сговоре с иным лицом совершил два с половиной десятка квартирных краж в Симферополе и Евпатории, причинив ущерб потерпевшим на суму свыше 4,6 млн рублей. Виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком 7 лет 11 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима", — рассказали в ведомстве.
Ранее соучастник этих преступлений был осужден к 8 годам 9 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
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