Автомобиль стоимостью около 1,8 млн рублей угнали в Реутове

«Седьмого мая в 08:10 в дежурную часть ОП обратилась женщина с заявлением о том, что в период времени с 21:00 6 мая до 08:00 7 мая в городском округе Реутов, улица Гагарина, от дома неизвестный похитил ее автомашину Toyota RAV 4 2018 года выпуска. Сумма ущерба — 1,78 миллиона рублей», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ (кража). Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.