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Автомобиль стоимостью около 1,8 млн рублей угнали в Реутове
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Автомобиль стоимостью около 1,8 млн рублей угнали в Реутове 

РИАМО 1 час назад
Кроссовер Toyota RAV 4 стоимостью почти 1,8 миллиона рублей украли в подмосковном Реутове, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
«Седьмого мая в 08:10 в дежурную часть ОП обратилась женщина с заявлением о том, что в период времени с 21:00 6 мая до 08:00 7 мая в городском округе Реутов, улица Гагарина, от дома неизвестный похитил ее автомашину Toyota RAV 4 2018 года выпуска. Сумма ущерба — 1,78 миллиона рублей», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ (кража). Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.
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