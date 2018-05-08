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В Волгограде по видео ищут похитителей флагов с «Единой Россией»
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В Волгограде по видео ищут похитителей флагов с «Единой Россией» 

v1.ru 21 минуту назад
Фото: v1.ru
Два флага на здании приемной председателя областного отделения партии «Единая Россия» в Центральном районе Волгограда стали добычей уличного вора.
— Сегодня ночью неизвестный мужчина встал на перила здания «Региональной общественной приемной председателя партии „Единая Россия“ в Волгоградской области» и снял с козырька российский триколор и флаг города, — уточнили в пресс-службе региональной полиции. — Довольный своим уловом, мужчина быстро скрылся с места.
Полиция, заметившая силуэт неизвестного мужчины на камерах видеонаблюдения, проводит проверку.
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