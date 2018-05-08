В Нижнем Новгороде СК проверяет сообщение о «сексуальном» скандале в школе

Следственный комитет организовал проверку сообщений о «сексуальном» скандале в одной из нижегородских школ, сообщает пресс-служба ведомства.

Сюжет о том, что один из педагогов якобы рассылал школьникам порнографические снимки, появился на местном ТВ 7 мая. Журналисты отмечают, что эти фотографии увидели учащиеся школы.

«В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении следственного комитета.