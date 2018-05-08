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Знакомство в магазине плачевно закончилось для петрозаводчанина
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Знакомство в магазине плачевно закончилось для петрозаводчанина 

Карельские вести 24 минуты назад
Фото: Карельские вести
35-летний мужчина стал жертвой собственного гостеприимства и щедрости.
В полицию с заявлением о преступлении обратился 35-летний петрозаводчанин. У него были похищены мобильный телефон и банковская карта, с которой в дальней исчезли 3 000 рублей. Общий ущерб составил 6 500 рублей.
Потерпевший рассказал о событиях, предшествующих преступлению. Вечером, находясь в магазине, он познакомился с двумя женщинами и пригласил их к себе домой. Они согласились, но попросили купить к столу напитки на их выбор. Мужчина проявил щедрость и оплатил их выбор своей банковской картой, не пытаясь скрыть пин-под. Застолье закончилось далеко за полночь, хозяин уснул, а проснувшись, обнаружил пропажу. Кроме имен, никакой другой информации о недавних знакомых у него не было.
Полицейские смогли установить данные этих женщин и причастность одной их них к краже. 33-летняя подозреваемая дала признательные показания. Воспользовавшись тем, что хозяин отвлечен, она забрала гаджет и карточку. Парольную информацию она подсмотрела еще магазине. В ближайшем банкомате она обналичила все имевшиеся денежные средства, а затем сломала и выбросила карту.
Похищенный гаджет полицейские также обнаружили и изъяли. Он был продан за 1000 рублей случайным знакомым.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.
По материалам: ptzgovorit.ru
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