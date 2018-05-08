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Ноябрьские транспортные полицейские задержали уголовника со стажем
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Ноябрьские транспортные полицейские задержали уголовника со стажем 

ИА Север-Пресс 27 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
Ноябрьские транспортные полицейские раскрыли кражу, совершенную в поезде дальнего следования Новый Уренгой — Уфа.
Злоумышленника, похитившего у пассажира дорогостоящий сотовый телефон, полицейские задержали в считанные минуты. Как оказалась, он уже был судим и пробыл в местах лишения свободы почти 20 лет. На этот раз мужчина вновь пошел на преступление, но теперь на кражу. Выяснилось, что он выпивал с попутчиком, а после того как тот лег спать похитил телефон и спрятал в сумке.
На станции Когалым 44-летний житель поселка Вагай Тюменской области был снят с поезда и доставлен в транспортную полицию.
Правоохранители возбудили уголовное дело. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — сообщает управление на транспорте МВД России по УрФО.
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