Ноябрьские транспортные полицейские задержали уголовника со стажем

Ноябрьские транспортные полицейские раскрыли кражу, совершенную в поезде дальнего следования Новый Уренгой — Уфа

Злоумышленника, похитившего у пассажира дорогостоящий сотовый телефон, полицейские задержали в считанные минуты. Как оказалась, он уже был судим и пробыл в местах лишения свободы почти 20 лет. На этот раз мужчина вновь пошел на преступление, но теперь на кражу. Выяснилось, что он выпивал с попутчиком, а после того как тот лег спать похитил телефон и спрятал в сумке.

На станции Когалым 44-летний житель поселка Вагай Тюменской области был снят с поезда и доставлен в транспортную полицию.